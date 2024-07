Die wichtigsten Tipps, um Badeunfälle zu vermeiden

Ah herrlich, die Sonne scheint, es ist schön warm und die Beine baumeln im Wasser oder Sie gehen gleich eine Runde schwimmen? Gut wenn da nichts passiert, aber was, wenn doch? Larissa Putz hat bei Berndt Schreiner vom Roten Kreuz nachgefragt, was es beim Badevergnügen zu beachten gibt und was im Ernstfall zu tun ist.