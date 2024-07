Post-Covid-Syndrom: Viele Betroffene leiden noch

Kognitive Defizite

„Hospitalisierte Patienten (von Post-Covid-Symptomen; Anm.) waren häufiger betroffen als Patienten ohne Spitalaufenthalt“, schrieben die Fachleute in den Annals of Clinical and Translational Neurology“. „Insgesamt wurden die häufigsten kognitiven Defizite bei der Aufmerksamkeit (23 Prozent), Gedächtnis (15 Prozent) und bei Exekutivfunktionen (drei Prozent, z.B. Flexibilität, Planung, Entscheidungsfindung, Motivation; Anm.) festgestellt.“