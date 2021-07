Delta-Welle könnte Problem für Schwangere werden

Besonders mahnende Worte kommen dabei einmal mehr aus Großbritannien, wo die erstmals in Indien aufgetauchte Delta-Mutation bereits für eine vierte Infektionswelle der Corona-Pandemie sorgt. Es müssten zunehmend auch „junge, fitte Menschen in ihren 20ern und 30ern“ wegen eines schweren Erkrankungsverlaufs in den Spitälern behandelt werden, erklärt etwa der Intensivmediziner Rupert Pearse auf Twitter.