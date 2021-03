Mütter geben Corona-Antikörper an  Babys weiter

Immer mehr Studien zeigen einen überaus positiven Effekt von Corona-Impfungen bei schwangeren Frauen: Die so immunisierten Frauen geben ihre Antikörper auch an ihre Babys weiter. Später können sie diese auch über die Muttermilch bekommen. Bei den schwangeren und stillenden Frauen selbst führe die Impfung zudem „hochwirksam“ zur Bildung von Antikörpern, schrieben Wissenschaftler verschiedener US-Universitäten in einer am Donnerstag im Fachjournal „American Journal of Obstetrics and Gynecology“ veröffentlichten Studie.