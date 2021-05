Als erste Stadt Europas: Wien impft Schwangere

Mehrere Wochen diskutierte das nationale Impfgremium über die Priorisierung von Schwangeren, am 28. April wurde die Entscheidung pro Impfung gefällt. So sei ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe bei Covid-19 in der Schwangerschaft bewiesen. Dies zeige sich sowohl an den Daten internationaler Studien wie auch an den Daten der Covid-Geburtshilfe an der Klinik Ottakring, die seit 14 Monaten den Großteil der Corona-positiven Schwangeren im Großraum Wien betreut.