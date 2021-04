Sollen Schwangere gegen Covid geimpft werden?

Werdende Mütter müssen vor Corona geschützt werden! Während man zu Beginn der Pandemie noch angenommen hatte, dass Schwangere von COVID-19 nicht schwerer betroffen sind als andere Personengruppen, sehen Ärzte dies mittlerweile anders. „Nach aktuellem Kenntnisstand sind schwere Verlaufsformen, die zu einer stationären Aufnahme oder intensivmedizinischen Versorgung führen, im Vergleich zu Nicht-Schwangeren um etwa das Zweifache erhöht. Das entspricht ungefähr den Werten, die man von der Influenza kennt“, berichtet Dr. Petra Pateisky, Fachärztin an der Abteilung für Geburtshilfe und feto-maternale Medizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, MedUni Wien, im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz. „In der Schwangerschaft könnte die Erkrankung auch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Präeklampsie (einer speziellen Form von Bluthochdruck, Anm.) einhergehen“, so die Gynäkologin. Laut Studien ist außerdem das Gesamtrisiko für eine Frühgeburt um das Dreifache erhöht.