Neuer Dyson-Luftreiniger filtert Formaldehyd

Mit dem „Purifier Cool Formaldehyde“ hat Dyson am Freitag einen neuen Luftreiniger vorgestellt. Wie der Name bereits impliziert, soll dieser nicht nur wie bislang schon feinsten Staub, Allergene und Pollen, flüchtige organische Verbindung sowie Stickstoffdioxid aus der Luft filtern, sondern auch krebserregendes Formaldehyd. Dabei sei das Gerät „leiser denn je“, so das Versprechen des britischen Herstellers in einer Mitteilung.