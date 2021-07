IT-Panne machte Russen zum Millionär: 6 Jahre Haft

Sofort begann Yurkov, mit dem unerwarteten Vermögen zu shoppen. Er kaufte in einer einzelnen Nacht einen neuen BMW, einen Mercedes, vier Wohnungen und ein iPhone. Insgesamt soll er in jener Nacht 220 Transaktionen getätigt haben. Yurkov in einem Interview: „Ich habe mir alles gekauft, was ich wollte, nur kein Flugzeug. Es war wie im Film.“