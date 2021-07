ÖVP an SPÖ: „Parteibeschluss rückgängig machen“

„Anstatt das eigentliche Problem zu benennen (patriarchale Gewalt), verschiebt sich der Fokus ausschließlich auf die Staatsbürgerschaft des Täters“, so die SJ, die betont, dass bereits 15 Frauen alleine in diesem Jahr in Österreich zumeist von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden. Die rote Jugendorganisation pocht auf einen Parteitagsbeschluss der SPÖ, bei dem man sich gegen Abschiebungen in jene Länder aussprach, für die es eine Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums gibt. Für Afghanistan gilt aktuell die höchste Reisewarnstufe.