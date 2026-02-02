Streik! Große Aufregung um Cristiano Ronaldo

Benzema zum Leader?

Ronaldo wartet auf seinen ersten großen Titel in der Wüste. Aktuell liegt er mit Al-Nassr auf Rang zwei, drei Punkte hinter Tabellenführer Al-Hilal. Und gut möglich, dass sich der Leader auch noch mit Karim Benzema, der noch bei Al-Ittihad unter Vertrag steht, verstärkt. Ausgerechnet ein einstiger Real-Kollege von „CR7“ …