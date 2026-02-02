Streik! Große Aufregung um Cristiano Ronaldo

In Saudi-Arabien herrscht große Aufregung rund um Superstar Cristiano Ronaldo: Der 40-Jährige weigert sich offenbar, für seinen Klub Al-Nassr aufzulaufen!
Wie „A Bola“ berichtet, streikt der Ausnahmekönner und wird am Montag im Duell mit Al-Riyadh nicht zum Einsatz kommen. Zuerst hieß es, der Angreifer werde lediglich geschont.
Ronaldo sei laut der die portugiesischen Zeitung „extrem unzufrieden“. Der Grund? Mangelnde Investitionen seinen Vereins in der Winter-Transferperiode. Weil sich Al-Nassr im Titelkampf nicht verstärkt, ist der Frust beim Portugiesen riesengroß.
Benzema zum Leader?
Ronaldo wartet auf seinen ersten großen Titel in der Wüste. Aktuell liegt er mit Al-Nassr auf Rang zwei, drei Punkte hinter Tabellenführer Al-Hilal. Und gut möglich, dass sich der Leader auch noch mit Karim Benzema, der noch bei Al-Ittihad unter Vertrag steht, verstärkt. Ausgerechnet ein einstiger Real-Kollege von „CR7“ …
