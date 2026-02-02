Vorteilswelt
Was war das denn?

Kuriose Aktion von Abfahrer sorgt für Rätselraten

Ski Alpin
02.02.2026 10:02
DSV-Shootingstar Luis Vogt hat mit seiner Rennvorbereitung in Crans-Montana für Aufsehen ...
DSV-Shootingstar Luis Vogt hat mit seiner Rennvorbereitung in Crans-Montana für Aufsehen gesorgt.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, Screenshot ARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was macht DSV-Senkrechtstarter Luis Vogt denn da? Das haben sich nicht nur viele Fans gefragt, sondern auch einige Kommentatoren und Experten. Denn der Deutsche wurde dabei gefilmt, wie er im Starbereich eine elektrische Zahnbürste verkehrt herum im Mund balancierte. 

0 Kommentare

Ein kurzer Kameraschwenk in Richtung Startbereich der Abfahrt von Crans-Montana reichte am Sonntag, um großes Rätselraten zu entfachen. Denn auf den Aufnahmen war DSV-Shootingstar Luis Vogt zu sehen, wie er eine elektrische Zahnbürste verkehrt herum im Mund hatte. 

Seine Augen waren geschlossen, er schien sich in einer eigenen Welt zu befinden. Fans, Experten und Kommentatoren fragten sich gleichermaßen, was es denn mit dieser Szene auf sich hat. Eine Lösung hatte schließlich erst Ex-Ski-Ass Martina Ertl parat.

„System aktivieren“
„Das ist eine mit Batterie betriebene Zahnbürste. Und die Vibration macht die Aktivierung oder Stimulation. Manche machen ja auch Zungenkreisen und so weiter, um das System zu aktivieren. Das sind so die Feinheiten“, so Ertl.

Im Rennen selbst konnte Vogt damit aber nicht an seinen starken Auftritt in Kitzbühel mit dem überraschenden achten Platz anknüpfen. Beim Sieg von Franjo von Allmen landete der Deutsche auf dem 18. Rang. 

Loading
