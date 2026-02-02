Kuriose Aktion von Abfahrer sorgt für Rätselraten

Was macht DSV-Senkrechtstarter Luis Vogt denn da? Das haben sich nicht nur viele Fans gefragt, sondern auch einige Kommentatoren und Experten. Denn der Deutsche wurde dabei gefilmt, wie er im Starbereich eine elektrische Zahnbürste verkehrt herum im Mund balancierte.
Ein kurzer Kameraschwenk in Richtung Startbereich der Abfahrt von Crans-Montana reichte am Sonntag, um großes Rätselraten zu entfachen. Denn auf den Aufnahmen war DSV-Shootingstar Luis Vogt zu sehen, wie er eine elektrische Zahnbürste verkehrt herum im Mund hatte.
Seine Augen waren geschlossen, er schien sich in einer eigenen Welt zu befinden. Fans, Experten und Kommentatoren fragten sich gleichermaßen, was es denn mit dieser Szene auf sich hat. Eine Lösung hatte schließlich erst Ex-Ski-Ass Martina Ertl parat.
„System aktivieren“
„Das ist eine mit Batterie betriebene Zahnbürste. Und die Vibration macht die Aktivierung oder Stimulation. Manche machen ja auch Zungenkreisen und so weiter, um das System zu aktivieren. Das sind so die Feinheiten“, so Ertl.
Im Rennen selbst konnte Vogt damit aber nicht an seinen starken Auftritt in Kitzbühel mit dem überraschenden achten Platz anknüpfen. Beim Sieg von Franjo von Allmen landete der Deutsche auf dem 18. Rang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.