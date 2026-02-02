Gewaltige Folgen: Signa-Kollaps trifft Julius Bär

„Erfolgreiches Übergangsjahr“

„Alles in allem war 2025 ein erfolgreiches Übergangsjahr und wir sind nun gut aufgestellt, um unsere Mittelfristziele zu erreichen“, erklärte Bollinger. Trotz des Gewinnrückgangs will Bär eine unveränderte Dividende von 2,60 Franken je Aktie ausschütten. Mit der Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen hält sich das Institut weiter zurück. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines Enforcementverfahrens, der schärfsten Waffe der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, zur Signa-Affäre. Vontobel-Analyst Andreas Venditti rechnet früheren Angaben zufolge damit, dass Bär bis Ende des Jahres eigene Titel im Wert von einer halben Milliarde Franken zurückkaufen dürfte.