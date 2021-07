Vierter Mordverdächtiger wird europaweit gesucht

Europaweiter Haftbefehl für vierten Verdächtigen

Ein weitere Verdächtiger, der zum Tatzeitpunkt in der Gemeindebau-Wohnung des 18-jährigen hochkriminellen Afghanen war, wird noch gesucht. Die Fahndung nach dem ebenfalls aus Afghanistan stammenden 22-Jährigen erfolgt mittels Europäischem Haftbefehl! Die Exekutive geht derzeit also von mindestens vier Tätern aus, die an dem Verbrechen in der Wohnung in der Donaustadt beteiligt gewesen sein sollen.