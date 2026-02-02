Vorteilswelt
Elf blau-gelbe Starter

Diese Niederösterreicher lechzen nach Edelmetall

Olympia
02.02.2026 09:00
Jakob Dusek und Pia Zerkhold holten bei der WM 2023 die erste Medaille fürs Heimatland im Mixed-Bewerb.
Jakob Dusek und Pia Zerkhold holten bei der WM 2023 die erste Medaille fürs Heimatland im Mixed-Bewerb.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In wenigen Tagen geht’s bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina ans Eingemachte – oder besser gesagt: um Medaillen. Die „Krone“ zeigt, welche niederösterreichischen AthletInnen beim Spektakel in Italien dabei sind. Und, wer sich auch etwas ausrechnen darf . . . 

0 Kommentare

„Wir haben uns irrsinnig gefreut. Dass wir gleich so viele Athletinnen und Athelten auf die Olympische Piste schicken können, ist gewaltig“, strahlt Landesskiverband-Präsident Wolfgang Labenbacher. Der auch weiß, dass bei den Ski-Fahrerinnen die interne Konkurrenz traditionell groß ist. Die routinierte Technik-Spezialistin Kathi Huber gehört regelmäßig zu den besten Österreicherinnen, belegte kürzlich in Spindlermühle den 7. Platz. Auch in Peking 2022 war die 30-jährige St. Georgenerin bereits im ÖSV-Kader. „Da hat man den Olympia-Flair schon richtig gespürt, Italien wird so nahe an der Heimat stimmungstechnisch aber sicher noch einmal eine ganz andere Nummer“, strahlt Huber.

Kathi Huber wedelte sich mit den Top-10-Platzierungen in der Flachau und in Spindlermühle ...
Kathi Huber wedelte sich mit den Top-10-Platzierungen in der Flachau und in Spindlermühle verdient in den ÖSV-Kader.(Bild: GEPA)

Kathi Gallhuber (28) holte in Pyeongchang 2018 Silber im Team und Bronze im Slalom. Die Göstlingerin kämpft zwar aktuell etwas mit Formproblemen, war beim letzten Weltcuprennen in Spindlermühle nur 14., aber „kann dafür richtig unbeschwert und locker an den Start gehen, weil ich nur überraschen kann.“

Katharina Gallhuber hatte eine schwierige Vorjahressaison, auch aktuell kämpft sie mit ...
Katharina Gallhuber hatte eine schwierige Vorjahressaison, auch aktuell kämpft sie mit Formproblemen.(Bild: GEPA)

Die beiden Snowboard-Kapazunder Benjamin Karl und Jakob Dusek gehören indes zu den größten rot-weiß-roten Medaillenhoffnungen. „Boarder-König“ Karl ist fünffacher Weltmeister, mehrfacher Sieger im Gesamt- und Parallelweltcup, holte bereits Gold in Peking 2022. „Ich bin in der Form meines Lebens“, grinst der 40-jährige Wilhelmsburger, der trotzdem zum letzten Mal auf Medaillenjagd geht.

Der 40-Jährige will es noch einmal wissen, bevor er sich seiner zweiten sportlichen Liebe, dem ...
Der 40-Jährige will es noch einmal wissen, bevor er sich seiner zweiten sportlichen Liebe, dem Radfahren widmet.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Boardercrosser Dusek (29) holte sich nach überstandenem Kreuzbandeinriss zuletzt in China den Sieg. „Großartig, damit ist viel Druck abgefallen“, freut sich „Jacky“. Der Herzogenburger ist Weltmeister von 2023 und gewann vergangene Saison drei Weltcup-Rennen.


Pia Zerkhold und Jakob Dusek holten bei der WM 2023 die erste Medaille fürs Heimatland im Mixed-Bewerb.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Pia Zerkhold, im Team mit Dusek Weltmeisterin 2023, ist sogar die einzige Frau im Boardercross-Nationalteam. Peking verlief für sie mit Platz 25 noch enttäuschend. Aber: „Aus meinen Fehlern im Einzelbewerb habe ich gelernt, der Schlüssel zum Erfolg ist Spaß haben und cool bleiben“, erzählt die Scheibbserin, die im Weltcup derzeit am elften Platz rangiert.

„Jacky“ gilt als heißer Medaillenanwärter. Nach seiner Verletzung im Sommer ist zurück an der ...
„Jacky“ gilt als heißer Medaillenanwärter. Nach seiner Verletzung im Sommer ist zurück an der Weltspitze.(Bild: GEPA)

Im Skicross raste der Retzer Johannes Aujesky (32) vor Weihnachten als Zweiter in Arosa aufs Stockerl und hält sich derzeit auf dem sechsten Platz. Tristan Takats (30) wäre wohl auch im ÖSV-Aufgebot gestanden, fällt jedoch leider nach schwerem Sturz in Veysonnaz jedenfalls aus.

Der Retzer Johannes Aujesky fährt im Skicross für Rot-Weiß-Rot regelmäßig starke Ergebnisse ein.
Der Retzer Johannes Aujesky fährt im Skicross für Rot-Weiß-Rot regelmäßig starke Ergebnisse ein.(Bild: GEPA)

Olympia Programm

Snowboard Parallel-RSL Herren:                8.2, ab 9:30 

Team-Kombination Damen-Slalom:          10.2, 14:00 

Snowboardcross Herren:                             12.2, ab 10:00

Snowboardcross Damen:                            13.2, ab 10:00

Riesenslalom Damen:                                  15.2, 10/13:30

Snowboardcross Mixed-Team:                  15.2, ab 13:45

Monobob Frauen:                                          15.2, 10/11:50                                                                            16.2, 19/21

Zweierbob Herren:                                        16.2, 10/12                                                                                  17.2, 19/21

Slalom Damen:                                              18.2, 10/13:30

Zweierbob Frauen:                                        20.2, 18/19:50                                                                            21.2, 19/21

Skicross Herren:                                            21.2, ab 10:00

Viererbob Herren:                                          21.2, 10/12                                                                                22.2, 10/12:15

Anders als Bob-Pilotin Katrin Beierl. Die 32-Jährige beweist nach ihrem Schlaganfall 2022 ein weiteres Mal ihr Kämpferherz, will trotz ihres jüngsten Mittelfußknochenbruches samt OP in Italien antreten. Die Mödlingerin, die sich zuletzt im Einser drei Podestplätze und EM-Silber „erschlitterte“, wird im Zweier aber im Sitzen trainieren müssen.

Kati Beierl beweist erneut, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt
Kati Beierl beweist erneut, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt(Bild: Viesturs Lacis)

Der Weg vom Leichtathleten zum Anschieber ist bekanntlich ein gängiger. Christania WilliamsLeo Sares und Daiyehan Nichols-Bardi sind alle eigentlich Sprinter, bewiesen sich aber bereits im Eiskanal.

Gleich drei niederösterreichische Leichtathleten sprinten in den Olympischen Eiskanal.
Gleich drei niederösterreichische Leichtathleten sprinten in den Olympischen Eiskanal.(Bild: EPA/MAYK WENDT)

Neo-Österreicherin Williams (31), die jamaikanische Wurzeln hat, wurde bei der EM mit Beierl im Zweier Fünfte. Mit Sares (21) gab’s im Vierer von Markus Treichl einige Top-10-Ergebnisse, zwei Startbestzeiten und sogar einen österreichischen Rekord. Während Daiyehan Nichols-Bardi (24) im Zweier mit Treichl regelmäßig unter die besten Zehn fährt. 

Magdalena Scherz vertritt Niederösterreich im Langlaufen
Magdalena Scherz vertritt Niederösterreich im Langlaufen(Bild: GEPA)

Die letzte im Bunde der elf blau-gelben Asse ist die 24-jährige Langläuferin Magdalena Scherz. Die bei ihrer Olympia-Premiere freilich nur Außenseiterchancen hat. Wobei: Der 7. Platz beim Teamsprint im Dezember in Davos (Sz) macht auch ihr Hoffnung.

