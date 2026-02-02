Diese Niederösterreicher lechzen nach Edelmetall

„Wir haben uns irrsinnig gefreut. Dass wir gleich so viele Athletinnen und Athelten auf die Olympische Piste schicken können, ist gewaltig“, strahlt Landesskiverband-Präsident Wolfgang Labenbacher. Der auch weiß, dass bei den Ski-Fahrerinnen die interne Konkurrenz traditionell groß ist. Die routinierte Technik-Spezialistin Kathi Huber gehört regelmäßig zu den besten Österreicherinnen, belegte kürzlich in Spindlermühle den 7. Platz. Auch in Peking 2022 war die 30-jährige St. Georgenerin bereits im ÖSV-Kader. „Da hat man den Olympia-Flair schon richtig gespürt, Italien wird so nahe an der Heimat stimmungstechnisch aber sicher noch einmal eine ganz andere Nummer“, strahlt Huber.