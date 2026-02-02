Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

70 (!) Millionen Euro

Nach Austria-Profi holt Liverpool nächstes „Juwel“

Fußball International
02.02.2026 08:46
Jeremy Jacquet (li.) wechselt im Sommer nach Liverpool.
Jeremy Jacquet (li.) wechselt im Sommer nach Liverpool.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Der FC Liverpool stellt die Weichen für die Zukunft: Nachdem der englische Spitzenklub den Deal mit Austria-Talent Ifeanyi Ndukwe fixiert hatte, sicherte man sich nun die Dienste des nächsten Abwehr-„Juwels“.

0 Kommentare

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, einigte sich Liverpool mit Ligue-1-Klub Rennes auf einen Transfer von Jeremy Jacquet.

Genauso wie der 17-jährige Ndukwe wird der 20-jährige Franzose ab Sommer ein Teil der „Reds“ sein.

Lesen Sie auch:
Ifeanyi Ndukwe
Millionendeal
Fix: Austria-Talent Ndukwe wechselt zu Liverpool
26.01.2026

Neuer Rekord
Und Liverpool greift für Jacquet richtig tief in die Tasche: Die Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Zusatzzahlungen. Damit steigt Jacquet zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Rennes auf. Er löst Flügelspieler Jeremy Doku ab, der 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war.

Chelsea und Bayern gehen leer aus
Jacquet zählt zählt zu den der talentiertesten Innenverteidigern der Welt. Neben Liverpool hatten auch der FC Chelsea und der FC Bayern München großes Interesse am 1,88-Meter-Mann. Am Ende machte jedoch Liverpool das Rennen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Fußball International
Am Deadline Day
Überraschender Wechsel! RB hat eine neue Nummer 10
„Extrem unzufrieden“
Streik! Große Aufregung um Cristiano Ronaldo
70 (!) Millionen Euro
Nach Austria-Profi holt Liverpool nächstes „Juwel“
Die Diagnose ist da
Bittere Tränen! „Schmerzhafter Ausfall“ bei Real
Täter verliert Finger
Skandal bei Inter-Spiel: Böller-Attacke auf Goalie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf