Nach Austria-Profi holt Liverpool nächstes „Juwel“

Neuer Rekord

Und Liverpool greift für Jacquet richtig tief in die Tasche: Die Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Zusatzzahlungen. Damit steigt Jacquet zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Rennes auf. Er löst Flügelspieler Jeremy Doku ab, der 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war.