Nach Austria-Profi holt Liverpool nächstes „Juwel“

Der FC Liverpool stellt die Weichen für die Zukunft: Nachdem der englische Spitzenklub den Deal mit Austria-Talent Ifeanyi Ndukwe fixiert hatte, sicherte man sich nun die Dienste des nächsten Abwehr-„Juwels“.
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, einigte sich Liverpool mit Ligue-1-Klub Rennes auf einen Transfer von Jeremy Jacquet.
Genauso wie der 17-jährige Ndukwe wird der 20-jährige Franzose ab Sommer ein Teil der „Reds“ sein.
Neuer Rekord
Und Liverpool greift für Jacquet richtig tief in die Tasche: Die Ablösesumme beträgt 60 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Zusatzzahlungen. Damit steigt Jacquet zum teuersten Verkauf in der Klubgeschichte von Rennes auf. Er löst Flügelspieler Jeremy Doku ab, der 2023 für 60 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war.
Chelsea und Bayern gehen leer aus
Jacquet zählt zählt zu den der talentiertesten Innenverteidigern der Welt. Neben Liverpool hatten auch der FC Chelsea und der FC Bayern München großes Interesse am 1,88-Meter-Mann. Am Ende machte jedoch Liverpool das Rennen ...
