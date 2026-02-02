„Oft steht bei den Fans der Gegner der Mund offen“

Damit bleibt der UBSC ein Fixstern in den Play-offs – seit 2021 ist man stets dabei. „Mir taugt das für unsere Trainer Ervin Dragsic und Dimitris Sarikas. Wenn es Niederlagen gibt, wissen die Leute immer alles besser. Aber das bestätigt wieder einmal ihre kontinuierlich gute Arbeit.“ Wenn es dann im Viertelfinale ans Eingemachte geht, hat Fuchs aber zwei andere Teams als Favoriten im Auge. „BC Vienna mit ihrem Kader – da weiß man nie, wer von der starken ABA-Mannschaft auf der Liga-Liste steht. Und Kapfenberg hat einen tiefen Kader und Qualität, sie können einen aggressiven Stil spielen.“