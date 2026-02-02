Vorteilswelt
Basketball-Hype

„Oft steht bei den Fans der Gegner der Mund offen“

Steiermark
02.02.2026 10:00
Der UBSC Graz feierte den Play-off-Einzug mit einem Sieg bei Meister Oberwart.
Der UBSC Graz feierte den Play-off-Einzug mit einem Sieg bei Meister Oberwart.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Die steirischen Basketball-Klubs UBSC Graz und Kapfenberg sind heuer brandheiß! Nach den obersteirischen Bulls fixierte jetzt auch der Klub aus der Landeshauptstadt den Einzug in die Top-Sechs, der ein Play-off-Ticket garantiert. Dabei ließ man sogar den Meister alt aussehen.

Die schönste Zeit im Basketball-Jahr – sie beginnt im März mit den Play-offs der Superliga. Und zwei Steirer-Klubs werden heuer ein gewaltiges Wörtchen im Rennen um den Titel mitreden! Der UBSC untermauerte seine Ambitionen mit einem starken 81:77 auswärts bei Meister Oberwart.

„Wir waren teilweise schon 18 Punkte hinten, das ist auswärts bei den Gunners eigentlich wie ein Todesurteil“, so UBSC-Manager Michi Fuchs, der aber dann Augenzeuge einer starken Aufholjagd wurde. Die am Ende im 81:77 gipfelte. US-Werfer Tevin Brewer stach mit 26 Punkten einmal mehr heraus. „Du kannst bei ihm zuschauen, wie den gegnerischen Fans bei seinen Aktionen der Mund offen steht.“

Coach Ervin Dragsic formte in Graz erneut eine starke Truppe.
Coach Ervin Dragsic formte in Graz erneut eine starke Truppe.(Bild: GEPA)

Damit bleibt der UBSC ein Fixstern in den Play-offs – seit 2021 ist man stets dabei. „Mir taugt das für unsere Trainer Ervin Dragsic und Dimitris Sarikas. Wenn es Niederlagen gibt, wissen die Leute immer alles besser. Aber das bestätigt wieder einmal ihre kontinuierlich gute Arbeit.“ Wenn es dann im Viertelfinale ans Eingemachte geht, hat Fuchs aber zwei andere Teams als Favoriten im Auge. „BC Vienna mit ihrem Kader – da weiß man nie, wer von der starken ABA-Mannschaft auf der Liga-Liste steht. Und Kapfenberg hat einen tiefen Kader und Qualität, sie können einen aggressiven Stil spielen.“

„Hallen wären voll“
Stichwort Kapfenberg: Die Bulls, seit 30 Jahren (!) dauerhaft in den Play-offs,  wurden zuletzt zum Serientäter, feierten mit dem 99:85 in St. Pölten nun schon fünf Siege in Folge. „Wir haben die beste Punkteausbeute in einem Grunddurchgang in den letzten zehn Jahren“, freut sich General Manager Michael Schrittwieser über die Wiedergeburt der „Titel-Bullen“, die vor allem auf ein spezielles Duell scharf wären. „Ein steirisches Derby in den Play-offs! So, wie beide Teams derzeit agieren, wäre das Werbung pur für unseren Sport und die Hallen wären voll!“

