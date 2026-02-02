Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag in Schwaz in Tirol: Ein Familienvater, der in Begleitung seiner beiden Kinder (7 und 9 Jahre) war, verlor aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Betonpfosten eines Zauns am Innufer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb seitlich liegen.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 17 Uhr. Der 39-jährige Pole war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B171 Tiroler Straße von Westen kommend in Richtung Schwaz unterwegs. Auf der Rückbank saßen seine beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren.
Sekundenschlaf als Unfallursache
Und dann passierte es: Der Familienvater dürfte eigenen Angaben zufolge am Steuer kurz eingenickt sein. Aufgrund des Sekundenschlafs geriet das Auto über die Gegenfahrbahn hinaus und krachte dort mit voller Wucht gegen einen Betonpfosten der Straßenleiteinrichtung am Innufer.
Der Lenker und die beiden Kinder konnten von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug geborgen werden.
Die Polizei
Durch die heftige Kollision kippte der Pkw auf die Beifahrerseite. „Der Wagen schlitterte noch etwa fünf Meter weiter und kam dann zum Stillstand. Der Lenker und die beiden Kinder konnten von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug geborgen werden“, so die Ermittler.
Vater und Kinder im Krankenhaus
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Trio zur weiteren medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die B171 gesperrt werden.
Neben Rettung, Notarzt und Polizei mit zwei Streifen stand auch die Feuerwehr Schwaz im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.