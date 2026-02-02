Vorteilswelt
Am Steuer eingenickt

Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert

Tirol
02.02.2026 08:08
Das Auto krachte gegen einen Betonpfosten des Zauns und überschlug sich.
Das Auto krachte gegen einen Betonpfosten des Zauns und überschlug sich.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag in Schwaz in Tirol: Ein Familienvater, der in Begleitung seiner beiden Kinder (7 und 9 Jahre) war, verlor aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Betonpfosten eines Zauns am Innufer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb seitlich liegen.

Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 17 Uhr. Der 39-jährige Pole war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B171 Tiroler Straße von Westen kommend in Richtung Schwaz unterwegs. Auf der Rückbank saßen seine beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren.

Sekundenschlaf als Unfallursache
Und dann passierte es: Der Familienvater dürfte eigenen Angaben zufolge am Steuer kurz eingenickt sein. Aufgrund des Sekundenschlafs geriet das Auto über die Gegenfahrbahn hinaus und krachte dort mit voller Wucht gegen einen Betonpfosten der Straßenleiteinrichtung am Innufer.

Zitat Icon

Der Lenker und die beiden Kinder konnten von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die Polizei

Durch die heftige Kollision kippte der Pkw auf die Beifahrerseite. „Der Wagen schlitterte noch etwa fünf Meter weiter und kam dann zum Stillstand. Der Lenker und die beiden Kinder konnten von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug geborgen werden“, so die Ermittler.

Auf der Beifahrerseite kam der Pkw zum Stillstand.
Auf der Beifahrerseite kam der Pkw zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Vater und Kinder im Krankenhaus
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Trio zur weiteren medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die B171 gesperrt werden.

Neben Rettung, Notarzt und Polizei mit zwei Streifen stand auch die Feuerwehr Schwaz im Einsatz.

Tirol

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
