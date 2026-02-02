Vater und Kinder mit Auto fast in Inn katapultiert

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag in Schwaz in Tirol: Ein Familienvater, der in Begleitung seiner beiden Kinder (7 und 9 Jahre) war, verlor aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Betonpfosten eines Zauns am Innufer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb seitlich liegen.