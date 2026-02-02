Tampa Bay gewinnt Torfestival im Freiluftspiel

„Ich glaube nicht, dass es in der NHL-Geschichte ein besseres Freiluftspiel geben kann. Es war einfach alles dabei. 1:5-Rückstand, die Aufholjagd ... und was es für Tampa Bay bedeutete, ein Freiluftspiel zu haben. Das war ein Spiel, an das man sich sein Leben lang erinnern wird“, erklärte Guentzel.