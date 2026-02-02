Nun bekommt Ried-Trainer im Cup wirklich den LASK

Viel Lob für den LASK

Den er ziemlich genau 24 Stunden später von ORF-Experten Roman Mählich bei der Halbfinale-Auslosung tatsächlich serviert bekam. Wobei sich Senft über die Schwere dieser Aufgabe durchaus schon am Tag davor bewusst gewesen sein dürfte, streute er doch dem Tabellenzweiten aus Linz verbal noch Rosen. Mit den Worten: „Ich glaube, der LASK ist mittlerweile zehn Spiele ungeschlagen, da hat der Didi Kühbauer offensichtlich ganz große Hebel betätigt – und ich denke, dass die auch sehr verdient dort sind, wo sie stehen“. Senft respektvoll weiter: „Die haben natürlich einen sehr guten und teuren Kader – und wenn man den richtig einsetzt, kann man auch gut Fußball spielen.“