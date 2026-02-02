Vorteilswelt
„Wunschlos“ für Senft

Nun bekommt Ried-Trainer im Cup wirklich den LASK

Oberösterreich
02.02.2026 10:00
Der „Derby-Wunsch“ von Senft ging in Erfüllung.
Der „Derby-Wunsch" von Senft ging in Erfüllung.
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

„Wir spielen gerne Derbys – und ich nehme auch den LASK“, hatte Rieds Trainer Max Senft rund 24 Stunden vor der Auslosung fürs Cup-Halbfinale gesagt. Ehe ORF-Experte Roman Mählich den „Derby-Wunsch“ von Senft auch erfüllte. 

0 Kommentare

Pokal genial, da mit Ried – LASK nun auch ein Halbfinale-Derby total! Das heißt auch: Ein OÖ-Klub wird heuer am 1. Mai in Klagenfurt um den Cuptitel spielen. Bleibt die Frage: Wer?

Doch auch, wenn mit Sturm-Bezwinger SCR Altach sicher ein viel einfacherer Gegner im Lostopf gelegen wäre, dürfte zumindest Max Senft mit dem Hammerlos absolut zufrieden sein. Nach der 3:0-Gala am Samstag gegen Rapid wurde der 36-Jährige nämlich bei der Pressekonferenz nach seinem Halbfinal-Wunschgegner gefragt. Nach einer kurzen Pause des Überlegens kam ein „Ich hab jetzt keinen“, zurück, ehe der Ried-Erfolgstrainer dann lächelnd meinte: „Aber wir spielen gerne Derbys – und ich nehme auch den LASK!“

Für Didi Kühbauer gab es von Senft viel Lob.
Für Didi Kühbauer gab es von Senft viel Lob.(Bild: APA/EXPA)

Viel Lob für den LASK
Den er ziemlich genau 24 Stunden später von ORF-Experten Roman Mählich bei der Halbfinale-Auslosung tatsächlich serviert bekam. Wobei sich Senft über die Schwere dieser Aufgabe durchaus schon am Tag davor bewusst gewesen sein dürfte, streute er doch dem Tabellenzweiten aus Linz verbal noch Rosen. Mit den Worten: „Ich glaube, der LASK ist mittlerweile zehn Spiele ungeschlagen, da hat der Didi Kühbauer offensichtlich ganz große Hebel betätigt – und ich denke, dass die auch sehr verdient dort sind, wo sie stehen“. Senft respektvoll weiter: „Die haben natürlich einen sehr guten und teuren Kader – und wenn man den richtig einsetzt, kann man auch gut Fußball spielen.“

Innviertler sind Angstgegner der Linzer
Den zeigte der LASK am Freitag gegen den FC Blau-Weiß vor allem in der zweiten Halbzeit – doch den zeigte auch Ried beim 3:0 über Rapid. Und auch wenn die Linzer im Cup-Halbfinale im Innviertel natürlich Favorit sein werden, so darf man eines nicht vergessen: In der ewigen Statistik dieses Derbys hat der viel kleinere Klub seine Nase nach 67 Duellen mit 25:22-Siegen voran. Und auch die letzten drei Pokal-Spiele gegen den LASK gingen mit 4:1 (2017), 2:1 n. V. (2013) und 1:0 (2010) alle an Ried!

