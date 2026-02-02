Junge Wiener verzichten immer öfter auf das Auto

Das hat eine Auswertung des Mobilitätsverhaltens der vergangenen Jahre ergeben, wie das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) mitteilte. Insgesamt wurde ein Zeitraum von 15 Jahren näher unter die Lupe genommen. Die Datenbasis lieferte die laufende Modal-Split-Erhebung der Stadt Wien und der Wiener Linien, die den Anteil der diversen Mobilitätsformen auflistet. Von den jährlich rund 2400 Befragten wird immer auch ein Teil im Folgejahr interviewt. Somit könnten Veränderungen und auch Konstanten im Verhalten gut nachverfolgt werden, heißt es.