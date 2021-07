Zahnimplantate: Wichtig ist die Individualität

Der Ersatz von Zähnen im Frontbereich bedeutet immer eine heikle Angelegenheit. Die „Beißerchen“ sind ständig sichtbar, erfüllen aber auch wichtige Funktionen. Obwohl Kronen auf Implantaten oft genutzt werden, um das Gebiss optisch zu verschönern, steht in einigen Fällen nicht Ästhetik im Vordergrund, sondern vielmehr die Individualität der Zähne in ihrer Form, Größe, Stellung etc. So ist es etwa für Berufsmusiker, die Blech- und Holzblasinstrumente spielen, oder Personen mit einem Sprechberuf (z. B. Moderatoren) von großer Bedeutung, dass das Gebiss in seinem ursprünglichen Zustand exakt nachgebildet wird. Mag. Gerhard Forman ist Hornist, Leiter und Lehrer an einer Musikschule. Aufgrund von langwierigen Zahnproblemen mit Entzündungen sowie Eiterherden mussten dem Niederösterreicher zwei Zähne im unteren Schneidezahnbereich entfernt und durch Implantate ersetzt werden. „Dies ist eine besondere Herausforderung, denn jede kleine Veränderung des Gebisses wirkt sich gravierend aus und es kann sein, dass man danach nicht mehr spielen kann. Es gibt Musiker, die zu den Besten in Österreich gezählt haben und danach ihre Karriere beenden mussten“, berichtet Mag. Forman. Eine wichtige Rolle spielt beim Blasen des Instruments der sogenannte „Ansatz“, d. h. Spannung von Lippen sowie Position der Zähne, die das Widerlager für die Lippe darstellen. Zu Problemen kann bereits der Zustand der Zähne führen. Mitunter beeinflussen Füllungen oder Kronen die Funktion beim Musizieren nachteilig.