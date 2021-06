Traiskirchen legt im Angriff nach - Drga kommt!

„Dieses Konzept hat mir einfach am besten gefallen, erzählt Offensiv-Ass Michael Drga, der Fußball-Ostligist Wr. Neustadt einen Korb gegeben hatte, lieber zu Konkurrent Traiskirchen wechselte. “Ich will hier zu alter Stärke finden“, so Drga weiter.



Form nachgelaufen

Die Form fehlte Drga bei seiner letzten Station. Nur drei Treffer in 22 Liga-Partien für Zweitligist Steyr sprechen eine eindeutige Sprache. “Das muss natürlich besser werden. Ich wurde aber auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen“, so der Offensive-Allrounder, der sich in der Drittklassigkeit nun wieder für höhere Aufgaben empfehlen möchte. “Langfristig will ich in die Zweite Liga zurück."



Obmann Werner Trost: "Es freut mich, dass sich Michael für uns entschieden hat. Mit seiner Flexibilität wird er unsere Offensive sicherlich bereichern. Wir sind überzeugt, dass wir mit Michael einen geeigneten Ersatz für den schwer verletzten Armin Mujakic gefunden haben.“