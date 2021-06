„Kunde hat jetzt wieder das Gesamtangebot“

Sportartikel sind derzeit die „Verkaufsschlager“

Obwohl der Städtetourismus nach wie vor ausbleibe, sei die Stimmung der Händler in den Ballungszentren auch recht gut. „Klar hinken wir den Zahlen vor der Pandemie aber weiterhin hinterher“, so der Spartengeschäftsführer. Und auch in Tourismusgebieten, wo manche Händler lange Zeit nahezu nichts verkauften, laufe es Dank offener Grenzen „langsam wieder an“. „Verkaufsschlager“ seien derzeit Sportartikel jeglicher Art.