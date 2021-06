Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag im Rahmen einer Aussendung von einem „Eintritt in eine neue Phase der Impfkampagne“ gesprochen. Bisher sei die Impfstoffmenge begrenzt und somit die Nachfrage größer als das Angebot gewesen. Diese Situation werde sich jedoch innerhalb der nächsten Tage zu verändern beginnen, über eine Million Impfdosen werden in den kommenden zwei Wochen für Erstimpfungen verfügbar sein. In manchen Bundesländern werde es demnach sogar bald mehr Impfstoff als derzeit Impfwillige geben.