Viele schwänzen den Zweitstich

Mit dieser Thematik ist er nicht alleine: So appelliert die Salzburger Ärztekammer an die Geimpften, sich auch die zweite Dosis injizieren zu lassen. Auch das Rote Kreuz registrierte in der letzten Zeit gehäuft eine Verzögerung beim Vereinbaren der Impftermine und stellt klar, dass „kein anderer Termin so wichtig wie die Impfung sein kann“. Die Zweitimpfung funktioniert sozusagen wie ein Turbo – sie vervielfacht die Covid-Antikörper im Organismus.