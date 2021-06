30 Jahre Jugoslawienkrieg: „Panzer waren Alltag“

Es gibt Erlebnisse, die prägen sich so tief ins Gedächtnis ein, dass sie noch Jahrzehnte später detailliert und bildlich präsent sind: Am 28. Juni erhielten wir in der Redaktion die Information, dass es in Grablach zu militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte. Mit unserem erfahrenen Fotografen Klaus Kreuzer, der leider im Juni 2015 im Alter von nur 54 Jahren viel zu früh verstorben ist, machte ich mich auf den Weg nach Südkärnten. Ein sonniger, angenehm warmer Frühsommertag. „Reporter-Routine“, dachte ich.