Kettenreaktion in die Katastrophe

Die serbo-kommunistischen Generäle wollten für Jugoslawien die Grenze zu Österreich „retten“ und setzten aus der Tito-Kaserne in Zagreb die Panzer Richtung Norden in Bewegung. In Slowenien warfen sich die Bürger entgegen, blockierten mit ihren Autos die Straßen, nahmen deren Zerstörung in Kauf.