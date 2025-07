Königstransfer! Thorsten Mahrer wechselt zu Velden

Transfercoup in der Regionalliga Mitte! Denn Aufsteiger Velden verpflichtete mit Thorsten Mahrer einen neuen Innenverteidiger. Der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt ausgelaufen ist, trainierte am Dienstag bei den Seekickern. Mahrer war in der vergangenen Saison noch Kapitän bei den Klagenfurtern.