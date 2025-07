Studi-Protestcamp soll Neubau an Uni verhindern

Auch die Universitätsverwaltung wollte das neue Gebäude auf der bereits versiegelten Fläche verwirklichen, doch: „Große Bauprojekte wie dieses werden von unabhängigen Jurys begleitet und bewertet. In diesem Fall war es so, dass das Siegerprojekt von der Jury in Bezug auf alle seine Dimensionen am positivsten bewertet wurde und deshalb den Zuschlag erhalten hat. Neben der Nachhaltigkeit haben hier auch Aspekte der Stadtplanung, der Optimierung von Besucherströmen und des architektonischen Gesamtbildes eine Rolle gespielt“, heißt es auf „Krone“-Anfrage von der Universitätsleitung.