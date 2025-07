Mann quält Katzenbaby und filmt sich selbst dabei

Video von Tat wurde in sozialen Medien verbreitet

Dabei ging der 45-Jährige brutal vor: „Er umschloss dafür das Maul und die Schnauze der Katze mit seinem Mund.“ Und noch nicht genug: Der Beschuldigte filmte sich selbst während der Tierquälerei. Schnell fand das Video seinen Weg in die sozialen Medien, sodass Tierfreunde darauf aufmerksam wurden. „Vergangene Woche wurde gegenständlicher Sachverhalt bei einem Tierheim in Klagenfurt schriftlich angezeigt und in der Folge der zuständigen Polizeiinspektion übermittelt.“