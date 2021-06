Online-Training oder Fitnesscenter?

Während der Corona-Lockdowns kam es zu einem regelrechten Boom der Online-Fitness-Angebote. Dieser hält noch an, obwohl Sportstätten wieder geöffnet haben. Bauch-Bein-Po- oder Yoga-Kurse - alles wird direkt ins eigene Heim geliefert und macht das Wohnzimmer zur Trainingszone. Doch sind die zahlreichen Apps und Videoangebote wirklich der optimale Ersatz für den Weg zum Sportwissenschafter oder Personal Trainer, ins Fitnessstudio bzw. zum Vereinstraining? Wer zeitlich flexibel sporteln möchte, für den ist Online-Training sicherlich eine gute Ergänzung. Was dabei aber fehlt ist persönliche Beratung und Betreuung. „Zu Beginn sollte man sich einmal fragen: Was will ich eigentlich?“, empfiehlt Dr. Anita Birklbauer, Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin. „Viele Kunden haben zwar eine ungefähre Vorstellung vom Sportprogramm, das sie machen möchten, doch denken Anbieter und Kunden häufig nicht in derselben Sprache“, so die Expertin. Hier punkten Online-Kurse, die einen persönlichen Kontakt ermöglichen. Am besten ist laut Dr. Birklbauer das 1:1 Training. Hier kann der Kunde kommunizieren, was er möchte, der Trainer ist in der Lage, die Einheit entsprechend zu strukturieren.