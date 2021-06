Keine Tests für die Kinder

Wer heute ein Kind im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren hat, steht spätestens nach Schulschluss vor einer großen Herausforderung. So werden die Kinder zurzeit noch regelmäßig in der Schule getestet – in den Ferien fällt das aber logischerweise aus. Wer dann Restaurantbesuche oder sonstige Freizeitaktivitäten plant, wird wohl viel Zeit in den Teststraßen verbringen müssen. Denn: Die bequemen Heimtests, von denen sich jeder Salzburger ab 16 Jahren pro Monat zehn aus der Apotheke holen kann, gibt es für die zwölf- bis 15-Jährigen nicht.