Ab 21 Uhr LIVE: Deutschland gegen Ungarn

Von der Debatte um eine in Regenbogenfarben gehüllte Arena überlagert, peilt Deutschland gegen Ungarn den ersten Pflichtspielsieg seit dem „Wunder von Bern“ an. 67 Jahre nach dem Erfolg im WM-Finale gegen die Magyaren ist die Ausgangslage für die Hausherren heute in München abgesteckt. Für den sicheren Einzug ins Achtelfinale benötigt Deutschland noch einen Punkt. Ungarn helfen nur drei Zähler weiter. Mit dem sportkrone.at-Ticker und via Zattoo sind Sie ab 21 Uhr hautnah mit dabei!