Ungarn-Jubel sorgt bei UEFA-Dame für Schreckmoment

Aus völlig heiterem Himmel erzielte Attila Fiola in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 gegen den überlegenen Favoriten Frankreich. In der Puskas Arena in Budapest brachen nach der überraschenden Führung alle Dämme. Der Torschütze sorgte mit seinem Jubel für eine kuriose Szene, die für große Erheiterung sorgte.