EURO ab 15 Uhr LIVE: Ungarn gegen Frankreich

Frankreichs 100-Tore-Sturm will Ungarn in Budapest einkochen

Einfacher wird es für die Ungarn, die auf die Unterstützung von 61.000 Zuschauern in der Puskas Arena bauen können, am Samstag garantiert nicht. Benzema, Mbappe und Griezmann schossen in der vergangenen Saison für ihre Klubs Real Madrid, Paris Saint-Germain und Barcelona zusammen 102 Tore. Hinzu kommt, dass das Thermometer am Nachmittag wohl bis 35 Grad Celsius oder darüber hinaus klettern wird.