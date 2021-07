Heynckes über Löw: „Da bekomme ich Zustände“

Kein Mannschaftsgeist

Vermisst habe er aber auch den Teamspirit! „Diesen außergewöhnlichen Mannschaftsgeist, der 2014 in Brasilien herrschte, habe ich vermisst, diesen Zusammenhalt, diese gegenseitige Unterstützung, dass alle mitfieberten: So kann man keinen Erfolg haben. Alle Teams litten unter Corona, aber Mancini, Gareth Southgate, Luis Enrique, der Däne Kasper Hjulmand - um nur einige zu nennen - haben vorbildlich ein Team vorbereitet: Das habe ich bei der deutschen Mannschaft vermisst. Deswegen ist sie zu Recht ausgeschieden“, so Heynckes, der auch Jerome Boateng als „besten Innenverteidiger der vorigen Saison“ mit in den EM-Kader geholt hätte.