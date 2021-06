Bei der Hitze kann das Auto zur Todesfalle werden!

Heiß, heißer, am heißesten - heute erreichen die Temperaturen in der Steiermark schon einen vorläufigen Höhepunkt, wobei Frohnleiten derzeit der Hotspot mit 33,1 Grad ist. Am Montag sind sogar 37 Grad möglich, regionale Gewitter dürften einmal mehr die Einsatzkräfte fordern. Und: Höchste Vorsicht bei Kindern und Haustieren!