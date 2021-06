Landjugend startet jetzt wieder voll durch!

Projektmarathon verschönert Gemeinden

Der Projektmarathon gilt als Vorzeigeprojekt in Gemeinden in Niederösterreich: „Da gibt es zwei Wochenenden, an denen man als Landjugendgruppe teilnehmen kann. Man bekommt dann ein Projekt von der Gemeinde zur Verfügung gestellt und hat dann diese Marathondistanz von 42,195 Stunden Zeit, dieses Projekt umzusetzen“, erklärt Allram. Aus den Projekten entstehen dann tolle Dinge: „Sei es eine Spielplatz-Sanierung, Aussichts-Plattformen, die komplett neu gebaut werden, oder Rastplätze für Radfahrer, die neu gestaltet werden. Wir haben hier wirklich ein buntes Programm und die Gemeinden lassen sich da auch immer etwas einfallen. Es ist immer phänomenal, was man da in so kurzer Zeit gemeinsam umsetzten kann.“