„Research and Destroy“: Forschen für den Feldzug

Mit „Research and Destroy“ hat die japanische Spieleschmiede Implausible Industries ein rundenbasiertes Actionspiel angekündigt, bei dem der Name Programm ist. Als brillante Wissenschaftler forschen darin bis zu drei Spieler wahlweise online oder lokal an skurrilen Waffen und Gadgets, um die übernatürlichen Horden zu zerstören, die die Menschheit zu vernichten drohen. Erscheinen soll der Titel „bald“ für PC und Konsolen.