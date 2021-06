Causa Hirtenberg: Verletzte Beamte regen auf!

Wachebeamte in der Justizanstalt Hirtenberg, Bezirk Baden, sind, wie berichtet, regelmäßig Angriffen von Häftlingen ausgesetzt. Auch in anderen Anstalten des Landes werden diverse Vorfälle vermeldet. „Verhöhnt, bespuckt und teilweise werden wir sogar attackiert“, so ein Betroffener. Dabei kommen die Justiz-Organe an ihre körperlichen und psychischen Grenzen und werden von Vorgesetzten oft im Stich gelassen.