In der „Krone“ floss Blut für den guten Zweck!

Heute waren der Welt-Blutspendetag und der Aktionstag bei der „Steirerkrone“. Bilanz: Es wurden wieder viele Liter der so wertvollen Flüssigkeit in die „Vorratslager“ gespült, was dringend notwendig ist! Und weiterhin sein wird. Denn der Sommer samt Urlaubszeit wird die Engpässe in unserem Land verschärfen.