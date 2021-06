„Der Pulitzer-Preis ist wie ein Traum für mich“

Der „Journalisten-Oscar“ geht an einen Grazer! Der in Berlin lebende Christo Buschek gewann den renommierten Pulitzer-Preis in der Kategorie „International Reporting“. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen konnte er Hunderte geheime Internierungslager in China auffliegen lassen. Im Interview mit der „Krone“ verrät der sympathische IT-Profi Details zu seiner preisgekrönten Arbeit.