Wahrer Preisregen zum Finale der Diagonale

Insgesamt wurden auch heuer wieder 180.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Die Auszeichnung für innovatives Kino ging an The Golden Pixel Cooperative für „Half of the Sky“. Von ihnen wird auch der Trailer 2022 gestaltet werden. Bester Kurzfilm ist „Liebe, Pflicht & Hoffnung“ von Maximilian Conway, beste Kurzdoku „Frauenfragmente: Gini und Resi“ von Sophie Gmeiner. Die Jugendjury kürte „Eva Maria“ von Lukas Ladner zum besten Nachwuchsfilm, Die Schauspielpreise gingen an Hilde Dalik für ihre Rolle in „Sargnagel“ und Lukas Miko für „Me, We“.