Raub scheiterte: Junger Tiroler brutal attackiert

Zum brutalen Raubversuch kam es zwischen 3 und 3.30 Uhr auf Höhe des „Haus der Musik“ in der Innsbrucker Universitätsstraße: „Der Täter stellte sich dem 18-Jährigen in den Weg und forderte von ihm Bargeld“, so die Ermittler. Als das Opfer dieser Forderung nicht nachkam, wurde der Ganoven erstmals handgreiflich.