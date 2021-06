Ab Dienstag: Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt

Ab kommenden Dienstag wird die Maskenpflicht an Österreichs Schulen gelockert. Nach Informationen der „Krone“ wird die aktuelle Regelung zumindest am Sitzplatz in den Klassenzimmern der Ober- und Unterstufen nahezu komplett gekippt, lediglich bei „engen räumlichen Verhältnissen“ soll noch ein normaler Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In Schulgebäuden an sich - also etwa in Pausen oder am Weg in die Klassenzimmer - soll die Pflicht erhalten bleiben. Freiwillig dürften die Masken selbstverständlich weiterhin überall getragen werden, betont man seitens der Bundesregierung.