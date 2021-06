Sperrstunde fällt, Verwirrung um Nachtgastronomie

Mückstein: Öffnung der Nachtgastro am 1. Juli „nicht in Stein gemeißelt“

Mückstein sah den 1. Juli für die Öffnung von Diskos & Co. hingegen keinesfalls in Stein gemeißelt. „Die Nachtgastronomie ist ein Bereich, der noch relativ ungeschützt ist. Weil viele Erwachsene noch ungeimpft sind.“ Man bespreche dieses Thema in den nächsten zwei Wochen, gegen Ende Juni solle eine Entscheidung fallen.