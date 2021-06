St. Pölten 30 Pkw in einer Nacht demoliert

Eine Spur der Verwüstung zog ein 27-jähriger Slowake in der Nacht auf Donnerstag durch St. Pölten. Vom Europaplatz bis ganz in den Norden der Stadt demolierte er an zumindest 23 Tatorten insgesamt 30 Autos und zahlreiche Auslagen und Fensterscheiben von Firmen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.