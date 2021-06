Skelett-Teile in Bachbett in Friesach gefunden

Einen schrecklichen Fund machte eine Spaziergängerin am Freitag in Friesach in Kärnten: In einem Bachbett fand sie Kleidung - bei der sofort eingeleiteten Suchaktion wurden dann Skelett-Teile im Bach entdeckt. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang mit jener Friesacherin gibt, die seit einem Jahr abgängig ist...