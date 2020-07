Suche nach vermisster Friesacherin geht weiter

„Das Gelände ist dort sehr unwegsam und undurchsichtlich. Ein Diensthund hat in der Nähe des Fahrrades das Fahrradschloss gefunden. Dort verläuft auch ein Bach“, berichtet die Rettungshundestaffel des Samariterbundes, die am Mittwoch in den späten Nachtstunden zur Suche noch hinzugezogen wurde. Der Bereich wurde mit Suchketten intensiv abgesucht. Die Frau konnte jedoch noch nicht gefunden werden.