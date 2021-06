Neben den klassischen Massenschlachten will man mit „Hazard Zone“ einen ganz neuen Spielmodus in den Multiplayer-Titel einbauen, an einem noch geheimen weiteren Spielmodus werde noch gearbeitet, heißt es in einer EA-Aussendung. „Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.